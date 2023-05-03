疫情指揮中心5月1日解編，蔡英文總統今天表示，前天，台灣疫情等級已經降階，接下來，我們會回到正常生活，也歡迎更多國際觀光客、國際交流活動。她感謝每位對防疫有貢獻的人，「未來還有許多挑戰，我們也會團結，繼續為台灣、為世界貢獻更多的心力」。

蔡英文在臉書表示，各行各業都有許許多多為防疫付出的人，在整個過程中，要感謝的人實在太多了，說也說不完，想表達心中的感謝，也永遠說不夠。

昨晚，她跟行政院長陳建仁、 前院長蘇貞昌、疫情中心前指揮官陳時中等同仁，一起參加防疫感恩晚會。為疫情逝去的朋友默哀，也透過頒獎，感謝過去三年多來，防疫人員的辛勞。

蔡英文指出，疫情爆發後，指揮中心每天召開記者會，醫護人員也在第一線，為國人的健康安全而努力。檢疫人員及地方衛政、民政和警政系統更是全力支援，把通報及關懷網絡建立起來。還有，我們的邊境防疫同仁、防疫旅館、防疫車隊也都非常辛苦，一起幫我們守住疫情的防線。

她說，前天，台灣疫情等級已經降階，台北101也點燈，告訴世界這個重要的訊息。接下來，我們會回到正常生活，也歡迎更多國際觀光客、國際交流活動。她再次謝謝每位對防疫有貢獻的人，「未來還有許多挑戰，我們也會團結，繼續為台灣、為世界貢獻更多的心力」。