日前外電報導，美台商會會長韓儒伯透露，台灣將採購多達400枚岸置魚叉飛彈，以防範中國大陸可能入侵，而我國空軍以「鳳揚專案」為代號，向美國採購66架F-16V戰機。對此，前大使介文汲2日就表示，「美國現在賣這些武器的意思，就是要台灣打城市保衛戰，順便出清存貨」，引發討論。

介文汲2日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「所謂的魚叉反艦飛彈能夠打150公里而已，他連200公里都不給你打，我們台灣海峽最窄也將近200公里，所以美國都是讓你防衛性打陸戰的，然後F-16V，現在全世界去買全新的F-16V很少的，這個飛機已經有40年的歷史了，然後台灣只有這種飛機，美國和其他國家都是拿F-35，現在誰拿F-16V，已經很少」。

介文汲更說，「美國現在賣這些武器的意思，就是要台灣打城市保衛戰，順便出清存貨；而這個魚叉反艦飛彈，事實上跟我們自己產的弓三飛彈、反艦飛彈，性能比我們自己做的還差，可是美國就要我們買」，最後介文汲也提到，「就像馬英九說的，沒人反對備戰，但也要謀和，這兩個都要的，過去國民黨在的時候沒有備戰嗎？我們時時都在備戰，不然今天哪來那麼多的戰鬥機飛行員？哪來這麼多軍事艦艇、三軍官校？」