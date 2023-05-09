女星錢韋杉拍攝廣告擔任「琳達」一角走紅，接著演出《流星花園》將演藝事業攀向巔峰，和前籃球國手邱宗志婚後育有2子，便淡出演藝圈移居美國，常在社群網站分享日常的她，稍早以「美國校園警報與封鎖」為題發文，更透露兒子正躲在校園裡，由於相關事件頻傳，讓她吐露出為人父母的無奈心聲。

錢韋杉表示發覺「美國校園警報與封鎖」時，才發現小兒子過了時間還沒返家，當拿起手機要確認人在何處時，才發現學校的未接來電，當下趕緊詢問小兒子狀況，並要求他拍下躲藏的地方回傳，確認人是否安全，接著要求他持續保持警覺，接著強調在美國此場景對許多父母並不感意外，如同相關訊息收到也是習以為常。

錢韋杉指出搬來美國時，發現不用嚴格背景審查，或接受過訓練及特殊需求的人就能買到槍，對於法令如此鬆綁感到訝異，雖然校園裡只要擁槍舉報後，當事者就會受到嚴厲懲罰，但為人母的她不免擔憂隱藏的危險不知道還有多少次，但礙於擁槍議題牽涉到政治與商業利益，短時間內很難定案，讓她不免感嘆：「父母親也只能一次次的祈禱」。

對此，網友紛紛留言：「剛剛才看到UCD大學是真的有槍案有學生死亡、美國擁槍真的沒法管」、「美國的槍枝問題一直存在」、「有時候最安全的人也是會失控！盼孩子們學會先自救，再協助他人安全」。