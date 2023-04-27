來自越南北部、今年44歲的范氏安，來台灣已經工作12年，坦言剛來台灣工作時語言是最大困難，但靠著自己努力已在台灣完成國小補校、國中補校學歷，之後還想循中階技術人力資格留在台灣繼續工作，甚至還把在越南的女兒找來台灣唸書。

來台灣12年的范氏安，光耀華電子工作經歷已超過10年，剛來台灣時曾因不熟悉中文吃盡苦頭，為了爭取更多工作機會、她努力學習中文，甚至還從國小補校、國中補校畢業。

「來台灣就是為了要賺錢」，范氏安說，沒想到剛來台灣時，因為語言等問題難熟悉工作，但隨著熟悉中文等，目前也通過華語三級，並擔任主管與其他越籍同事之間橋樑，還有更多加班機會，雖然已在台灣待了12年，目前正在申請中階技術人力，希望能夠留在台灣繼續工作。

范氏安提及，自己在越南有2個小孩，其中大女兒表達想來台灣唸書意願，會留在台灣工作的原因也是希望可以陪女兒完成學業。