韓流內容產業文化來勢洶洶，立委張廖萬堅建議，希望過內電信業者也捐資台灣的內容產業，如同Netflix投資韓國影視，對此，文化部長史哲今（27）日上午赴立法院審查「公共電視法部分條文修正草案」，會前接受媒體訪問時表示，希望台灣電信業者也大力投資台灣的內容產業，否則「5G高速公路」上，都是他國的內容，有如「引韓兵入關」，看不見台灣的內容。

史哲表示，在韓國目前三大OTT當中，除了CJ是原本的最大的韓國娛樂集團之外，「另外Netflix大家所熟知，其中所謂的TVING其實是韓國的電信所成立投資的OTT，同時他們也在2021年事實上宣布3年100多億元台幣的影視產業的計畫，這個OTT即將在下半年度進軍台灣。」

史哲指出，「不得不說其實比較代表國家的中華電信，某種程度上其實是過去獨佔到近來雖然民營化，但是電信事業其實是特許，所以我們認為從獨佔到特許，所享有的資源事實上建構台灣非常便利的5G環境，但是這個5G的高速公路，現在我不得不說是引韓兵入關。」

史哲認為，自家的部隊要強壯，「所以我在此要誠切的懇求，台灣遲早要面對這個問題，我們自己電信的特許不管是不是中華電信，都應該要大力投資我們自己內容產業，現在比較糟的狀況是，看起來大家在數字上都很難看，我覺得這個韓兵入關的警訊大家要正視面對，他就在我們所建構的引以為傲的5G的網路穩定性、便利性上，充斥著國外的內容，我們台灣的內容在哪裡？」

史哲認同張廖萬堅所言，「坦白講他是一針見血，我想最關鍵是我們自己要投資自己的內容，如果我們自己覺得我們的文化內容是值得驕傲的話。」