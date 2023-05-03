有關國家兒童未來館的進度，今日立委萬美玲在立法院質詢時，特別提出關切，認為難道今年只要完成建築師遴選這項進度嗎？對此，文化部長史哲回應，他表示，這是有164億元預算的高金額文化設施，每一個環節都要謹慎並照流程走。

史哲表示，「這麼高金額而且是一個文化設施，我們都希望建築師的遴選是嚴謹，而且是帶有國際合作的競圖，所以它的遴選方式的等標期通常都達到四到六個月之間，所以我們特別和新北美術館作業一樣，我們會有四個月的等標期。」

史哲表示，重大公共建設計畫經過行政院計畫經過行政院核定的時候，其實當中本來就有期程，這個期程就是今年要完成建築師的遴選，「預算書上所寫的前期規劃設計和監造其實就是建築師遴選所涉及到的所有事項，就是要有先行規劃才能夠有建築師遴選。」

史哲強調，今年底不是只完成建築師徵選，「是這件事情就是必須在今年完成，我想新北有自己建設自己的美術館，我想它應該清楚流程。」