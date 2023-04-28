一名有靈異體質的女網友分享，基本上只要阿飄靠近，她都會有所感覺，最近她不信邪在網路上看了一部鬼片，結果先是手機當機，後來要睡覺的時候就感覺有阿飄靠近，還在她耳邊說「你睜開眼睛就會看到我囉！」讓她嚇到整晚開燈睡，隔天也立刻去收驚，引起網友熱烈討論。

一名女網友昨天在臉書社團《靈異公社》上分享，她本身是一個擁有靈異體質的人，基本上只要有阿飄靠近，她就算沒有睜開眼睛都能感覺得到，仔細看的話還能夠看出阿飄的外型與顏色等細節。

女網友表示，由於她的體質的緣故，她幾乎無法看鬼片，但最近Netflix上有一部鬼片上架了，她忍不住偷看，結果就出事了。影片開頭的時候有一段介紹，她想跳過，結果手機直接黑頻當機了，當下她立刻就有個預感「又來了！又要來找我了！」

女網友指出，手機恢復正常以後，她不信邪的重新開機看影片，看完第一集以後感到心滿意足，沒想到才剛躺下睡覺5分鐘，半夢半醒之間就聽到房間門被推開的聲音，她立刻閉緊眼睛默念「不要過來煩我！」下秒就聽到「你睜開眼睛就會看到我囉！」讓她嚇到立刻去開燈，整晚就這樣在明亮的房間睡覺，隔天也去收驚。

女網友說，家裡面有設置神明廳，而她的房間也因為特殊體質的緣故，而放了不少符紙，因此不太知道這個阿飄是怎麼進來的，但之前曾有師父告訴她，她的命格就是這樣，很容易會被阿飄騷擾，但是不會有什麼太大的影響，不過她還是覺得怕怕的。

貼文引起網友討論，「好煩喔！真的會嚇破膽」、「好皮，你還看鬼片」、「我上次也有類似經驗，眼睛一睜開，完完全全在我正前方距離1公分，真的超級可怕」、「這也太可怕了吧？求問是看哪一部片」。

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