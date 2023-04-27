iPhone沉海底33天被好心人撿到

受潮是手機損壞的主因之一。但一名美國男子的iPhone手機在海中浸泡33天後，被一名好心人撿到，失而復得，且對方還透過「2個步驟」幫他救回手機，讓他開心的寄錢給對方表達感激。

福斯新聞報導，27歲的西格爾科（Zach Siggelkow）去年12月和媽媽、妹妹前往夏威夷威基基海灘度假，手機正是在這趟旅行的最後一天弄丟。

當時他不顧母親的勸告，划著獨木舟在海上度過4個小時。他說「我當時用手機拍攝海浪，捕捉飛機和船舶的畫面」，但之後一個大浪襲來，手機、太陽眼鏡等隨身物品全都消失無蹤。

西格爾科坦言非常難過，也自嘲「媽媽是對的。」

帶著弄丟手機的失落，西格爾科回到美國明尼蘇達，但一個月後，卻有一封署名布魯金斯博士（Karl Brookins）的電子郵件找上他，對方在信件中表示，「在潛水時找到了一部手機。」

退休漁業科學家布魯金斯說，他在1月23日撿到手機後，便將其放入鹽和米中，吸收手機裡面的水分，而一周後，即便沉入海中33天，手機充電後仍能開機使用，他也因此取得西格爾科的聯絡方式，免費將手機寄還給他。

蘋果（Apple）官方介紹，iPhone 14能在水深6米的環境，浸泡30分鐘，但西格爾科的iPhone足足泡了33天，令人驚訝。西格爾科也說，直到目前，手機仍能正常運作。