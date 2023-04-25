「帕泰家甘藍手卷」源自泰國當地傳統小吃Miang Kham（蜜延堪），香氣獨特。 (豆府餐飲集團提供)

4月26日前，民眾到店用餐，點4人套餐可享道地的「冬蔭功海鮮湯」1份。(豆府餐飲集團提供)

4月26日前到門市用餐，完成指定條件，可獲贈4U2「YOU HEART ME 心型刻字」腮紅1個。(豆府餐飲集團提供)

泰國一直是東亞南旅遊的熱門國家，近幾年，泰劇風潮席捲台灣，擄獲一票迷妹芳心。無法遠赴泰國參加潑水節的民眾，可透過泰式美味聊補心中遺憾。2018年起連續6年榮獲泰國米其林必比登推薦的「帕泰家Baan Phadthai」，祭出免費冬蔭功海鮮湯、更和泰國知名彩妝品牌4U2聯手出擊，打造全台最「食」尚的潑水節。

豆府餐飲集團旗下的「帕泰家Baan Phadthai」，從2021年進駐台灣後，目前全台已有4間門市，座落在台北、新竹、台中、高雄，主推正宗泰國味的料理。其中「帕泰家甘藍手卷」是其他泰式餐廳吃不到的經典美味，源自泰國當地傳統小吃Miang Kham（蜜延堪），將口感柔軟細膩的甘藍葉捲成漏斗形狀，放入雞肉丁、檸檬角、辣椒、紅蔥頭、花生碎、薑與主廚特調的羅旺醬料一次捲起，一口就可品嚐到爽脆口感和獨特的清新香氣，讓人一試難忘。

內用4人套餐 免費喝冬蔭功海鮮湯

有「泰國菜代言人」之稱的泰式炒河粉，幾乎是所有旅客訪泰必吃的經典料理，「帕泰家」的泰式炒河粉，由榮獲2021泰國首位米其林年輕主廚獎的Chef Sujira Aom Pongmorn，以18種辛香料製成的秘製醬汁搭配Q彈河粉、新鮮食材，透過精準的火候翻炒帶出獨有的風味層次，上桌後淋上檸檬提味，好滋味讓泰式炒河粉常保高人氣。業者推出節慶優惠攬客，4月26日前，民眾到店用餐，點4人套餐，可享道地的「冬蔭功海鮮湯」1份，活動限內用。

泰國知名彩妝4U2 心型腮紅直接送

潑水節慶祝期間，泰國當地除了會以互相潑水代表除舊佈新、祈福，也有很多民眾會互抹痱子粉代表祝福，甚至是心儀的男女也會為對方抹上痱子粉另類表白。

今年「帕泰家」和泰國知名彩妝品牌4U2合作，要為民眾打造一個最時髦、也最「食」尚的潑水節。4月26日前到門市用餐，取4U2腮紅造型手拿牌和料理拍照，上傳至個人社群平台，可獲贈4U2「YOU HEART ME 心型刻字」腮紅1個，讓入店用餐的女孩們可用最粉嫩的腮紅為朋友上妝祈福。