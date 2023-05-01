泰國流亡前總理戴克辛的么女貝東塔在今年國會大選中代表為泰黨競逐總理，懷孕經常挺著大肚子參與競選活動的貝東塔今天產下一子，預計休養幾天後還會參與競選造勢。

泰國將於5月14日舉行國會選舉，選出500席眾議員。泰國國會去年表決通過憲法修正案，恢復選民一票選人、一票選黨的單一選區兩票制，並將眾議院區域候選人的席次從目前350席增為400席，政黨名單的席次從150席減為100席。

戴克辛（Thaksin Shinawatra ）的36歲么女貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）代表為泰黨（Pheu Thai）角逐總理一職，多個民調顯示為泰黨有相當大的贏面，且貝東塔有高度人氣。

貝東塔競選期間經常挺著大肚子參與活動，她在一週前停止所有競選活動待產，今天早上她在社群媒體Instagram上傳自己和兒子的合照，並以小孩子的第一人稱口吻說：「大家好，我的名字是普塔信（Prutthasin Sooksawas），小名是塔信（Thasin）。媽媽需要休養幾天，才能再和媒體見面。」

戴克辛先前接受日本媒體專訪表示，如果有機會返回泰國，他已準備好在監獄服刑，貝東塔當時表示尊重父親的決定也準備好支持父親。

除了貝東塔，為泰黨還有兩位總理候選人為賽塔（Srettha Thavisin）和猜卡盛（Chaikasem Nitisiri），泰國將於5月14日投票，5月7日為提前投票日，預計貝東塔將在投票日前和其他兩位總理候選人參與幾場大型造勢活動，以催出更多支持者的選票。（編輯：郭中翰）1120501