國民黨中常會12日正式發布第一波立委提名名單，台中市第二選區確定由前立委顏寬恒再戰。日前顏接受專訪時，談到被檢調大動作搜索並以1000萬交保一事，爆料檢察官稱「立委就是這個行情」，他也說此事若沒有政治力介入，怎麼會這麼剛好在登記後沒多久就發生。

顏寬恒日前在《暐瀚觀點》接受專訪，談到日前以1000萬元交保一事，他指出早在2021年底啟動補選時，就有媒體連續60天打壓，亂講沙鹿房子的事情，當時該交代的都交代完了；針對遭質疑為何不提告反擊的說法，顏回應他總共告了60個案子、共18位對象，不過至今過去15個月，僅其中3個人有開庭，其他案子完全都沒進度。

「沒有政治力介入，怎麼會這麼剛好？」顏寬恒透露，當時在補選期間，法務部派了16位檢察官到中二選區，恍如大軍壓境一般，但事後檢調完全沒針對同一案再度詢問，一直到今年3月22日他登記後，3月28日馬上就有檢調搜索，又是大陣仗又是重金交保，「這可以大家來公評」。

此外，顏寬恒爆料，被諭知1000萬元交保時，檢察官還說「立委就是這個行情」，但加上太太的交保金，他們兩人總共以1500萬元交保，是台南市議會議長賄選案的10倍、88槍案的幾百倍，讓他感覺此事故意被塑造成罪大惡極的狀況，讓一般中性的民眾與鄉親認為「交保金額這麼高一定有事」，藉此影響選舉。