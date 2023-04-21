天后王菲和小她9歲謝霆鋒世紀復合交往9年，上月兩人一同大方現身機場牽手讓記者拍，從香港回到北京後，王菲又風塵僕僕前往米蘭和女兒李嫣相會，返回大陸後，又被網友在北京機場的接駁車上巧遇。而今(21日)網上流傳一組王菲在米蘭機場停機坪的照片，可見她打扮低調穿著黑色上衣，側面看過去肚子竟異常隆起，有人懷疑是否懷孕，但也有人覺得應該只是風吹造成的效果。

王菲2000年在慶功宴後牽著謝霆鋒的手離開餐廳，被媒體當場直擊，兩人分手又各自婚嫁後，2012、2013年雙方都離婚恢復單身，2014年傳出世紀復合。或許是為了澄清分手謠言，上月11日兩人高調在機場牽手同行，一同回到香港住進謝霆鋒的豪宅，待男方工作結束後又一同回到北京。

到了北京機場後，《攝影劉大錘》拍到王菲穿外套時，謝霆鋒趁四下無人上前摸輕撫女友後背，甜蜜放閃的舉動讓謝霆鋒被虧有「最強戀愛腦」。本月，王菲則被拍到現身巴黎米蘭，不僅帥氣上街購物，還跟女兒、朋友優閒到塞納河畔野餐，回大陸後，有網友在機場接駁巴士正好偶遇王菲，在網上發文寫下：「米蘭回國見到女神王菲有點興奮激動啊！」，並稱讚她本人兼具美麗和帥氣。

據《東網》報導，最近一組關於王菲現身巴黎機場停機坪的照片瘋傳，她穿著米色大衣、黑色上衣、灰色褲子，一雙招牌電眼十分明顯，但更吸睛的是她微凸的肚子，引來網友說：「第二張她那肚子，是拍攝角度還是又有了」、「最近很多她的新聞，是不是要開演唱會了」、「那天偶遇網友說米蘭機場風很大，造成了錯誤的印象」、「永遠的女神」。