自稱運動員的曾格爾，因被爆曖昧已婚陳姓富商，被岳姓正宮以侵害配偶權求償200萬，她連日不斷辯駁無介入他人婚姻，還槓上郁方，風波越演越烈，又被爆過去化名「關關」拍攝大尺度的影片，引起熱議。知名女律師李怡貞昨發文表示，她早知道關關，因看不慣對方帶壞風氣，怒飆一首打油詩開酸，再轟「恬不知恥」。

李怡貞20日在臉書指出，早知道關關這件事，但她講武德，以為關關沉寂一陣子是在反省，就不選擇揭露，畢竟人都有不想回首的過去，「但是出來狂發瘋帶壞社會風氣還恬不知恥的指名道姓狂罵元配，身為2040年總統候選人的我就無法漠視。」至於關關在文中呼籲要修法，李怡貞忍不住嘲諷：「不好好道歉就算了，感覺是不是還想要集結小三沆瀣一氣，唉。」

李怡貞還靈機一動，想了一首打油詩開酸：「關關難過關關硬過，關關抓過關關摸過，關關爬過關關搖過，關關M過關關W過。」幽默的言詞吸引3千多名網友按讚，其中包括演藝圈女星郁方、何如芸，何如芸還留言發問：「我真的也沒看懂MW是什麼？」

曾格爾因聲稱沒收到郁方去年的捐款，意外另闢戰場，指控郁方做文章、曬假新聞截圖，徹底惹毛郁方夫婦，到銀行申請匯款證明打臉，昨（20日）曾格爾稱郁方說6月20日捐款，後來又PO 6月17日，查帳後確認無誤，已在下午5點17分退回12888元，最後強調：「我真的很希望可以遠離這些無謂的紛爭，大家都可以多做一些對社會有意義的事，而不是在這邊爭執。」