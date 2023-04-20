登山家曾格爾去年被控介入富商人夫的家庭，遭岳姓正宮依侵害配偶權為由求償200萬，而曾格爾則反控被岳姓正宮「仙人跳」，且點名賈永婕、郁方不要再攻擊她，同時要郁方拿出捐款證明，使郁方(19)日發文，還原老公捐款完整過程，豈料，卻於稍早遭曾格爾回應：「根本帳戶就是錯誤的。」並附上所有郁方形容她的不當用詞，稱對她施壓做文章、及曬假新聞截圖。

昨(19) 日晚間女星郁方還原當時捐款曾格爾登山過程，原來去年年中，老公和朋友保哥(富商人夫)約吃飯，席間保哥提到有個女生在爬山需要贊助，「雖然大家都覺得怪怪的，但當下礙於面子都捐款了」同時，郁方更怒嗆「為什麼你要我的證明我就要提出來？」有網友將郁方的整篇留言貼到曾格爾臉書，對方第一時間回：「郁芳（方）匯12888？」還加上驚訝的表情符號。

對此，曾格爾於稍早發文表示：「郁方在欺騙大家？為什麼又要在新聞上羞辱人?炒新聞?」透露自己這幾個月從朋友那聽說郁方捐款50萬，以郁方與她本名查帳都沒有查到，「後來看到她在新聞媒體上改口捐了幾萬塊，講得不清不楚，我再查還是沒有。」

直到12個小時前郁方Po文原來是用丈夫陳昱羲，於6/20名字捐12888元，但曾格爾還是沒有查到這筆帳，並回擊郁方公開的匯款紀錄，帳戶就是錯誤的，喊話：「一直以來我只有一個帳戶：013國泰世華 23450603911，郁方你匯款的帳戶根本就是錯誤的，是不可能匯出的。」並附上一直以來郁方對於她不當用詞，坦言自己：「其實我從未對她發聲過。」