知名食品大廠聯華食品彰化工廠25日上午發生火警，已知7死15輕重傷，其中7名罹難者原先均躲在廠區4樓的冷藏庫中避難，卻因吸入過多濃煙失去生命跡象不治。對此，彰化縣消防局第四大隊副大隊長指出，火場逃生最致命的錯誤就是往上跑，因為人跑不過煙霧。

彰化消防第四大隊副大隊長江錦松指出，聯華食品廠發生火警，起火點疑似在2樓的調理區，現場22名作業員工有15人選擇往上逃到4樓的包裝區冷藏庫，受困員工認為冷藏庫相對安全，跟在外面廠區的人員以無線電方式聯繫。

然消防員發現因濃煙不斷竄入僅用塑膠簾隔離的冷藏庫內，受困員工因呼吸困難聲音愈來愈微弱，消防員雖立刻衝入救援，但發現大部分受困的員工都已倒臥在地，搶救出來時已有10人失去生命跡象，經搶救目前已救回3人，另7人已傷重死亡。

受困員工逃至僅用塑膠簾隔離的冷藏庫，因濃煙竄入造成嚴重傷亡。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

江錦松表示，火災發生時，正常狀況要往下逃，如果沒有辦法，也要水平移動、遠離火區，致命錯誤就是往上逃跑，因為人跑不贏煙霧；另外，據逃出的員工表示，廠區內的地板溼滑，加上大量濃煙影響視線，逃生不易。