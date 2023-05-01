疫情期間市面上各種防疫物品、藥品輩出，只要品項與「抗新冠」有關，就能吸引民眾搶購，去年一款名為「新冠克星」藥品，遭民眾檢舉是偽藥，藥廠負責人盧姓、馮姓製造與清冠一號雷同配方，並在外盒標示具影射醫療效能文字，彰化地檢署近日偵查終結，將盧、馮2人依涉犯《藥事法》提起公訴。

小小的黃色口含碇，聞起來有淡淡中藥味，外盒包裝上面有大大的「新冠克星」字樣，下面則有黑色小小寫著降火氣、潤喉，生津解渴等療效，成分明內包含20幾種中藥，甚至有美國食品藥物FDA認證，SGS等等認證，每盒藥價1380元，但透過「關係」購買只要半價。

有機警的民眾發現，包括標章、藥效等都是假的，根本就不是外盒這樣，上網查相關資料，都沒有「新冠克星」的訊息，當時有媒體找上業者，業者供稱藥品主要是調理體質、增強體力，強調都有依衛福部規定，開發這個是屬於食品級，並非藥品。

彰化地檢署起訴書指出，盧男、馮女過去是夫妻關係，共同經營生醫公司，未經申請核准善製造與「清冠一號」配方雷同的產品，購買配方粉末並委由廠商依比例壓製成錠劑，共生產1萬4574包，每包30錠，經衛生局檢舉去年8月將負責人盧男、馮女帶回調查。

扣得新冠克星2箱、新冠防疫2箱、代工出貨單、消退貨明細表等證物，檢方認為盧、馮明知製藥藥品須依規定申請登記核准才能製造，其見新冠肺炎疫情製造相關產品有利可圖，竟擅自製造偽藥販售。

近日彰化地檢署偵查終結，認盧、馮2人以中藥材為主要成分製成之錠劑，又外盒及標示具影射醫療效能文字，影射與新冠肺炎、流行性感冒等相關字樣，未經核准擅自製造者即為偽藥，訊後涉犯《藥事法》等罪嫌提起公訴，最高可處10年以下有期徒刑。得併科新台幣1億元以下罰金。