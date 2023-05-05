國內缺藥問題不斷，衛福部4月11日成立「藥品供應通報處理中心」，整合西藥、中藥、兒童困難取得、罕病、疫苗等5類用藥平台，其中「中藥供應資訊平台」於4月11日起試行通報，共接獲1件藥材短缺、31件中藥製劑短缺，其中有3件為酸棗仁相關製劑，因原料價格昂貴，部分中藥廠停產。

衛福部表示，中藥供應資訊平台先於4月11日至18日試行通報順暢，目前已正式上線，提供醫療院所、中藥廠及中藥商進行短缺通報，倘接獲通報案件，即啟動評估作業；若評估該藥品確實有短缺情形，即提供其他藥廠相同藥品名單、同類型方劑之替代藥品名單或協調廠商增加生產、輸入，以解決其藥品短缺問題。

該平台於4月11日至5月3日期間，共接獲1件藥材短缺通報。衛福部中醫藥司第二科科長謝采蓓說明，該件通報來自中部某區域醫院，因為該藥材近期價格大漲，原供應商無法以原價格供貨，目前中醫藥司以提供另外2家可供貨的藥商，但不涉入價格部分。

謝采蓓說，為避免市場價格哄抬，不會公布該藥材名稱。但她強調，上周曾前往藥商倉庫確認，該藥材仍有庫存，國內並無缺貨問題，只是價格較昂貴，據了解目前每斤要價3000元。

另有中藥製劑短缺通報31件。謝采蓓說明，其中28件因近期中醫就診率高，生產及供應不及，導致藥品暫時性短缺，經協處相關調貨事宜，目前均已解決；其餘3件則是含酸棗仁相關製劑，由於近期原料價格昂貴，部分中藥廠停產，中醫藥司已公布目前仍在生產的藥廠名單，請有需求的醫療院所可以向這些藥廠進貨。