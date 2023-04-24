「登山女神」曾格爾近日連發多文反擊與已婚富商的緋聞，昨(23日)深夜，人在聖母峰的她再度發千字長文整理認為被富商夫婦仙人跳的時間軸，談到最受爭議的「昨晚沒防護，記得買藥吃喔」，曾格爾要求刪訊息主因，她說：「我沒搞清楚什麼防護和吃藥，只急忙叫他刪除訊息」。

曾格爾稍早發文分享整理出和陳姓富商、岳姓正宮認識的時間軸，認為是陳男先主動私訊連繫她，接著岳女提出簽約要求，曾格爾拒絕，陳男接著在聊天中表示有意贊助，但岳女卻開始長時間用iPad遠端監控，等待時機成熟收網，而陳男在聊天過程中從未提及自己有妻子，接著約她到行館吃飯，隔天岳女就開始威脅她，陳男也秒收回過去不利的對話訊息，讓曾格爾覺得自己是被設局仙人跳。

曾格爾曝富商收回許多不利對話訊息。（圖／翻攝自曾格爾雲端硬碟）

其中，曾格爾曾被質問去過對方家兩次，為何不知道對方是夫妻？曾格爾曬出對話截圖表示，陳男都稱自己家是「小酒館」，「根本不像家」，因此她不知道陳男有老婆。而從曾格爾發的長文中，她特別點名攻擊她的網友，「我已經盡可能的說明我所遇見的事實，可能你們還是會有誤解」，「希望大家能明辨是非，看看兩邊所公開的證據。到底誰真誰假，是否符合邏輯。也謝謝你們這麼關注我，有時候我覺得你們比我朋友家人更關注我的每一個動態」。

曾格爾回應請對方收回訊息主因。（圖／翻攝自曾格爾雲端硬碟）

曾格爾也呼籲藝人、網紅和律師要為自己說的話負責，「就算捐款了1萬元，也不代表我必須向人低聲下氣，任由任意攻擊」，並向法官喊冤說：「原告證人在法院證詞沒有發生性行為，卻在媒體上帶出淫穢風向」，並表示會公開沒發生關係的證詞的原因是「只想要證明身為女人的清白，不該做的事情絕對沒做。媒體的抹黑實在太可怕了」，而她目前已經掌握陳男收回的對話紀錄，「我正在與家人們商討下一步該怎麼走，才能將整件事情交代的清清白白！」

曾格爾曝富商稱自己家是「小酒館」。（圖／翻攝自曾格爾雲端硬碟）

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