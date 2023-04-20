「登山女神」曾格爾因捲入不倫風波成為話題人物，現又燒出捐款案外案，藝人郁方稱去年曾捐款贊助曾格爾，但曾格爾卻說沒收到，郁方夫婦氣得向銀行申請匯款證明打臉，對此，曾格爾稍早已退還款項。

郁方透露去年6月20日老公陳昱羲用網路匯款12888元給曾格爾，但曾格爾稱沒收到，並反駁「帳戶根本就是錯誤的」，指控郁方做文章、曬假新聞截圖，這讓郁方也火大，曬出老公找人到銀行開立匯款證明，顯示交易時間為6月17日，因此網友紛紛要曾格爾秀出6月17日紀錄。

曾格爾稱已退款給郁方。（圖／取自曾格爾臉書）

對此，曾格爾稍早再透露，她早上先用僅剩的網路查帳，發現沒有看到郁方聲稱的6月20日捐款，「我前後又再看了2天也沒看到，後來我陪高山症的同伴下撤適應，回來看她又PO 6月17日，就趕緊退給她。」

只見她曬出的截圖可看到，她已於下午5點17分轉帳12888元，「我一直以來都很感恩每一個支持的人，所以我在截圖下方也寫上感謝陳先生，但是不是匯錯款了，因為我看日期不太對。」曾格爾也再度提及郁方這半年來，不斷言語侮辱自己，「我真的很希望可以遠離這些無謂的紛爭，大家都可以多做一些對社會有意義的事，而不是在這邊爭執。」