「登山女神」曾格爾和陳姓富商的緋聞近來變成不少網友熱議話題，尤其「案發地」三二行館更是令人好奇。美女主播劉芯彤今(21日)透露，邀老公「火星人」去三二行館泡溫泉，沒想到被老公打槍很貴，「我們之前不是去過嗎？」劉芯彤一愣心想這輩子都沒去過三二行館，追問老公到底是帶誰去？火星人則支吾其詞還轉移話題說改到烏來比較近，引來劉芯彤傻眼說：「男人對正宮總是特別小氣」。

曾格爾和岳姓正宮近來常發文揭露緋聞案秘辛，其中，曾格爾曾曬出陳姓富商的筆錄，對方表示沒有發生關係，並回憶當時兩人都坐在溫泉池畔，觸碰到腰、胸部和生殖器，更從對話紀錄中可見是陳男幫忙訂了三二行館的房間，讓許多沒去過的網友都十分好奇該飯店的神祕之處。

劉芯彤發文。（圖／翻攝自主播 劉芯彤臉書）

稍早，劉芯彤主播表示，前晚邀老公放假也去三二行館泡溫泉，另一半卻說很貴而且以前去過了，劉芯彤傻眼說：「誰跟你去過三二行館，你說清楚。我長這麼大，還沒去過三二行館喔！你是帶誰去的？」，火星人則說：「不是啦！那裡太遠了啦，我們家到烏來比較近，烏來也很棒呀！三二就別去了」。

對此，網友爆笑說：「火星人要為生存努力了！」、「阿彤追問下去會搞到分居嗎？帶別人去就不嫌貴，妳更要凹他帶妳去體驗一下」、「應該跟登山網紅去的」、「可能是記成別家吧！我記性也是不太好」。而對於曾格爾昨發文討論自己曾對陳男說：「你又不是單身」解釋應該是1.你有小孩、2.你有女朋友、3.或這是一個試探性的問候（妳到底有沒有伴侶），劉芯彤驚呆回：「可能登高山的人，思維邏輯也比我們一般人高！」、「我到底看到了什麼？這世界到底走在多前面，而我怎麼都追不上？」、「她要不要請個危機公關專才的人呀」。