中天美女主播洪淑芬常在臉書分享工作與旅行照片，對她而言最好的放鬆方式就是走出戶外，抱持著工作敬業、旅行盡興的心態，日前她結束6天的日本充電行，趁著山上的櫻花滿開，前往東京郊外箱根溫泉，在木浴桶裡看著藍天白雲，超級舒心，「我的生活很單純，不是在工作，就是在旅行的路上」。

洪淑芬認為最好的放鬆方式就是出國旅遊。（洪淑芬提供）

洪淑芬分享這次在東京餐廳排隊時，認識來自土耳其的一家三口，巧合的是那位爸爸也是媒體人，還秀出很多與土耳其政要的合照，同行的小女兒則用生澀的日文跟她自我介紹，還用手機翻譯軟體向洪淑芬告白「妳好漂亮」，可愛的舉動讓洪淑芬極為難忘。

洪淑芬這次日本行，認識來自土耳其的一家三口。（洪淑芬提供）

不僅播報新聞，同時也身為節目《洪流洞見》的主持人，這讓洪淑芬外出旅遊也不忘兼顧工作，手機裡10多個新聞相關的APP，讓她即使在休假時，也可以隨時切入工作模式，同步掌握各界新聞訊息，手機除了讓她便於關注新聞，也會使用APP來記錄168斷食的時間，「不僅方便，也提醒自己進食的時間以及忙碌時要多喝水。」就她看來手機已是現代人非常重要的日常配備。

對於「中天新聞網APP」上架短短一天就成為Google Play和Apple Store新聞類APP下載排行第1名，洪淑芬也第一時間就加入手機桌面，「中天新聞網APP是集合了中天所有新聞和節目的大平台，等於是我們的『新家』。」

洪淑芬表示手機裡10多個新聞相關的APP。（中天新聞提供）

洪淑芬提到轉型新媒體以來，有一次忠實觀眾看到她正在直播，特別搭著計程車送紅包到中天，一直等到她結束，親手把紅包交給她手上，「大家都很心疼中天新聞台被執政者不公平對待，對我們而言，不管觀眾贊助金額多寡，他們都非常希望幫助中天繼續走下去。」