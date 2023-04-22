「登山女神」曾格爾與已婚富商爆出不倫戀，先是遭正宮依侵害配偶權為由求償200萬，接著點名賈永婕、郁方不要再攻擊她，結果反遭嘲諷是「捍胃戰士」，爭議不斷，資深媒體人莎莉夫人也看不下去，怒斥：「她越強調自己清白，我就越覺得骯髒」。

曾格爾被岳姓正宮依侵害配偶權為由求償200萬，她則是反控被對方「仙人跳」，對於被公開與富商的對話紀錄，只見男方表示：「昨晚沒防護，記得買藥吃喔......在處理中」，她辯解所指的藥是「胃藥」，接著又因為捐款問題和郁方因槓上，事後低調刪除質疑對方說謊的PO文。近日，曾格爾被起底過去是大尺度辣模「關關」，對此，她暴氣回應：「移花接木的垃圾就不要看了吧」。

對於曾格爾負面新聞頻傳，資深媒體人莎莉夫人指出她不僅說詞漏洞百出，每當越刻意強調清白時，就會覺得她更加「骯髒」，接著將矛頭指向已婚富商，指出有出軌氣魄，卻沒有承擔後果的膽識，怒斥他根本「敢做不敢當」，接著不免感嘆：「要當事人承認錯誤，難；要犯錯者解決錯誤，更難，這是挑戰登山極限的女戰士人設崩壞」。

對此，網友紛紛留言回應：「為了合理化來瞎掰真的也太瞎了」、「只希望真誠道歉好好解決問題就好」、「很多鄉民只是看破不說破… 純粹只是看戲的心情罷了」。