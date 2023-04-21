47歲性感女神林熙蕾婚後雖把重心放在家庭上，但仍會透過社群分享生活近況，今（21日）她曬出度假美照，前凸後翹火辣好身材，讓網友都驚艷不已。

林熙蕾曬出一組美照，寫下：「我不在乎星期一的藍色，星期二的灰色和星期三是否也一樣。星期四我不在乎你。今天是星期五，我愛上了」。只見她穿著細肩帶背心搭透視長褲，擺出各種POSE，豐滿上圍呼之欲出，好身材完全藏不住，令人稱羨不已。

其實，婚後育有2個寶貝女兒的林熙蕾，雖已淡出演藝圈多年，但仍保養得宜，之前好友舒淇慶47歲生日，她也曬出兩人合照，其中有她們20年前到現在的模樣，幾乎看不出歲月的痕跡，凍齡模樣讓網友都看傻。

林熙蕾和老公楊晨結婚11年，育有2個寶貝兒女，而夫妻倆始終恩愛如昔，她也把重心放在家庭上，雖然沒有新作品，但她仍會透過社群分享生活點滴，或偶爾出席代言活動、名媛聚會，生活過得愜意。