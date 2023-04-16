大陸女星張雨綺出演周星馳電影《長江7號》出道，在戲中扮演溫婉女老師而走紅，近年她在綜藝節目 《乘風破浪的姐姐》再度翻紅，豪爽的性格獲得不少觀眾喜愛，張雨綺感情史豐富，但最後都以分手收場，近日張雨綺與朋友出遊，私下火辣照讓網友看傻。

有網友透露在泰國的音樂節碰到大陸女星張雨綺，影片中張雨綺透露自己是和朋友一起來泰國玩，並且對鏡頭親切微笑揮手，只見張雨綺長髮披肩，身穿黑色吊帶洋裝，胸口處開深V讓東西半球大方見客，火辣身材讓人看到噴鼻血。張雨綺在電影《美人魚》中飾演美艷女富商，經典台詞是「追我的人從這裡排到了法國」，讓網友紛紛直呼「現在就去法國排隊（追張雨綺）」。

張雨綺身材火辣。（圖／張雨綺微博）

許多網友表示：「我也想偶遇」、「老婆女菩薩」、「腿也太細了吧」、「這不比甜妹打扮更適合啊，這多好看」、「路人拍的更美了」、「凹凸有致，好美好美」，不過有人指出該網友追著張雨綺拍影片，行為上有些不妥。張雨綺似乎沒受網友影響，發出三張在泰國的照片，開心寫下「提前嘶哈一夏」。

張雨綺情史豐富，曾和大S前夫汪小菲交往，汪小菲舉行婚禮時曾有記者問張雨綺心情，張雨綺表情瞬間變了，做出聽不清楚的舉動，連問好幾次「什麼」，試圖讓現場媒體知難而退，但對方仍堅持詢問，張雨綺最後只能直接讓別人問下一題。她後來解釋「我可能那天就是因為心情不是很好，我都忘記人家問了什麼，或者我還沒睡醒」。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！