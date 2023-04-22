「飆風（Rafale）」戰機進化

印尼1年前同意掏出81億美元（近2500億台幣），向法國達梭航太（Dassault Aviation）訂購了42架「飆風（Rafale）」戰機。

據《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）21日引述法國《論壇報》（La Tribune）報導，印尼預料將為其中第二批18架戰機支付約23億美元（近704億台幣）。

而印尼和法國在2022年2月達成的這項軍售案，是巴黎在短短不到2個月內達成的第3筆「飆風」戰機國際交易。其中2021年11月底時，克羅埃西亞宣布，要採購12架，接著短短兩星期後，阿拉伯聯合大公國又宣布，將採購80架。

此外，加上埃及2021年5月採購的30架，促使達梭當時考慮，要將原本只有11架的年產率增為3倍。

然而，根據法國和印尼的軍售合約，達梭並不為「飆風」提供武器，而只在印尼各空軍基地提供訓練和支援服務，還有一個備有兩套全任務模擬器（FMS）的培訓中心。

「飆風」的最大起飛重量為24,500 公斤，而它在高空中的最高航速為每小時1,912公里，在較低空的航速則為每小時1,390 公里，至於它的最大作戰航程則為1,850公里。

「飆風」可以武裝空對空、空對地、反艦飛彈、反輻射飛彈和各式炸彈，而部分出口版則搭載了世界頂尖的「歐洲飛彈集團」（MBDA）「流星」（Meteor）空對空飛彈。