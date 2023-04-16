許多球隊都有專屬啦啦隊，啦啦隊成員充滿活力的應援、亮麗的外表，都成為球迷的討論焦點，近年也有不少啦啦隊成員因此爆紅，例如林襄、峮峮、短今等等，都被球迷封為啦啦隊女神；韓國高人氣的啦啦隊正妹李多慧近期宣布加入樂天女孩（Rakuten Girls），來台後話題不斷，到台不久已收到不少合作邀約，而她開出的價碼也曝光。

據《三立新聞網》報導，李多慧個人參與活動價碼是6位數，已有10家以上台灣廠商與她接洽，可見受到許多人青睞。李多慧先前曾回應南韓啦啦隊的薪資機制，啦啦隊以日薪算酬勞，大約最高可領3486元台幣，而在台灣的薪水比南韓高，不過她也澄清不是因為錢才加入，是因為早就想在海外累積經驗，正好樂天領隊親自去南韓邀約才答應。

她的薪水引起網友討論，許多人訝異啦啦隊居然是日薪制，且薪水並不高，和想像中不同，不少網友表示：「南韓很血汗的，傻傻的」、「月薪是基本。通告費跟代言才是本業」、「韓國真的就只是啦啦隊，沒給你上電視還接代言」、「台灣有代言又可以上通告活動節目等」。

李多慧日前在樂天主場獻出應援首秀，賽前開場表演她站在「C位」，甜美笑容加上靈活舞蹈圈粉無數，鏡頭感非常好，不輸唱跳偶像，中場表演她換上皮衣和短裙，火辣身材吸引在場觀眾目光，許多網友誇讚：「多慧舞蹈實力真的名不虛傳」、「表情跟動作都十分到位」、「李多慧站C位開場真的是有實力，她跳舞的力道都有出來也很熱情，完全沒有職業倦怠感」。