新冠肺炎疫情爆發後，公共運輸載客量銳減，許多客運司機看不到前景，剛好砂石車、物流業以高薪挖腳，讓客運公司流失許多司機，導致疫後大缺工，預估國內客運業司機缺口達1800人。公路總局協助業界在全國辦理6場擴大徵才，台北場今日登場，有22家客運、16家遊覽車業者設攤，起薪多在4萬元以上，業者指出，有些在職者的月薪達8至9萬元。

公路總局表示，根據交通部推出的大客車駕駛擴大徵才就業方案，媒合求職民眾與客運業者，成功錄取的人連續僱用滿3個月，最高可領到13萬7273元補助，包括受訓補助、訓練期間生活津貼、穩定就業獎勵金等。

中興客運集團指出，疫情期間許多司機跳槽到物流業或開砂石車，疫後則有人跑去開遊覽車，流失2成的人力，現在至少要補100人，開出月薪45K起，有些在職的員工月薪甚至達8至9萬元，工時可視個人需求選擇，相當彈性。

中興客運集團分析，求職者以40歲以上的青壯年為主，這些人已有多年工作經驗，知道自己的選擇，而年輕族群則先觀望，慢慢了解行業特性。應聘者只要擁有職業大客車駕照，通過面試與術科考試後，確認駕駛技術及安全性沒問題，就能聘用。

國光客運副總經理徐燈波表示，公司現在的車人比約為1：1.08，但比例至少要1：1.19較合理，目前缺300名司機。國光的司機月薪約6至7萬元，班次跑少一點則約5至7萬元，工時方面一定遵守7休1，其他工時選擇則視駕駛需求而定。

昨有許多民眾前往會場詢問，其中1名來自大陸的盧姓求職者說，結婚來台已2年，之前在半導體產業工作，但與人的互動較少，而開車的薪水、待遇都不錯，又能與客人互動，因此有興趣嘗試。