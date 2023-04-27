前總統馬英九26日受邀至希臘「德爾菲經濟論壇」演講，但發現頭銜竟被誤植，經當面反映後，希臘總統稱馬英九為「總統先生」。國民黨立委王鴻薇今(27日)在臉書發文表示，好在馬英九正面面對問題，讓希臘總統也當場致歉，也為國人示範了，國家尊嚴是自己爭取來的，而不是逃避現實就會生出來。如果像閣揆陳建仁，竟稱絕大部分的人都會取消演講，只會故步自封限縮，陳建仁確實要跟馬英九多學點了。

「陳建仁選擇逃避，馬英九面對問題！」王鴻薇表示，「失敗的人選擇逃避問題，成功的人面對問題」，這句話用在陳建仁身上，真的是再適合不過了！馬英九前往出席德爾菲經濟論壇，論壇官網卻稱馬為「台北前總統」，對此，行政院長陳建仁竟稱絕大部分的人都會取消去演講。

王鴻薇強調，好在馬前總統一如既往，正面面對問題，向希臘政府官方及希臘總統本人當面反映問題，而希臘總統也當場致歉，而且至此希臘總統以及希臘政府都稱馬英九為「Mr. President（總統先生）」，也為國人示範了，國家尊嚴是自己爭取來的，而不是逃避現實就會生出來。

「許多交流與相互理解，如果還像陳建仁這樣，故步自封限縮，只會持續對立與仇視！」王鴻薇直言，對外交涉本來應該是外交部的事，身為外交部長官的行政院長如果只會酸說「應該取消」，不只態度消極，更是「逢馬就反」。面對問題解決問題，陳建仁確實要跟馬英九多學點了。