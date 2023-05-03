國民黨布局2024總統大選腳步加快，外傳國民黨高層已內定總統人選將徵召新北市長侯友宜，國民黨主席朱立倫今在中常會上預告，國民黨在5月將提出最強的候選人，而提名過程一定堅定無私無我，他秉持黨務工作任勞任怨、任罵任辱，並強調「最強名單絕對沒有我」。

朱立倫表示，面對大選，一階段一階段地提名立委候選人，更重要的總統大選，國民黨這個月將提出最強、最好的候選人，整個提名過程中，他不但堅定「無私無我」，而秉持黨務工作、任勞任怨，甚至任謗任辱，都會堅定立場，為了台灣贏、為了中華民國贏，為了下一代幸福，一定會堅持這樣的立場，不會改變。

朱立倫指出，在過程中，這些惡意中傷、無的放矢，甚至污辱性攻擊，對他個人或對黨中央，都不會改變他「無私無我」的最重要態度，他兩年前參選黨主席就已經鄭重宣示，「我無私無我，最強名單絕對沒有包括我，沒有我，我要講多少次？」

朱立倫強調，唯有團結才有勝選的希望，過程中每位都是團結助力，不要成為對立根源，秉持這樣的決心，希望大家都放下自我，「小我小一點，大我大一點」，他不能要求大家跟他一樣無私無我，但希望能真正團結奮鬥並肩作戰，下周還有立委提名，針對很多艱困選區，許多藍軍心勇士最值得肯定。

朱立倫提到，很多艱困選區，勇於為台灣、為國民黨拚戰的「藍軍新勇士」，最值得肯定，他以李明璇發言人為例指出，她可以在婆家板橋參戰，也可以回到最辛苦的高雄家、最綠的選區參戰，但她表達願意選最辛苦的高雄小港、前鎮、旗津選區；朱再舉陳以信立委為例，他可以去搶、去爭很多所謂藍軍優勢選區，但他決定回到台南參選最辛苦的選區。

朱立倫認為，這兩位今天徵召的同志都是心中「小我比較小，大我比較大」，令人感佩他們的勇氣跟決心。接下來有很多地方需要藍軍新勇士、新戰士，為台灣、為中華民國、為國民黨勝選願意全力打拚，給他們鼓勵加油。