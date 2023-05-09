新北市長侯友宜被視為藍營2024總統最強人選，但他近日進入新北市議會備詢，接受在野黨質疑砲火，也是接受國民黨徵召前的重要考驗關卡。媒體人韋安強調，治安、兩岸、經貿、國防、能源等領域，侯友宜不斷被車輪戰拷問，最尖銳、敏感的問題都問到飽。不僅沒有被問倒和失分，反而讓他有機會系統性回應解答，消除外界對侯是否國政不熟的疑慮，尤其在兩岸關係方面得分最多，也讓人民信任他夠資格當和平推手。

「侯友宜『總統級檢驗』過關？治安最強、兩岸最穩，國防、能源、經濟領域，全面有準備！」韋安8日在臉書發文表示，侯友宜目前在新北市議會接受總質詢。藍營民代做球給他，綠營議員則是殺氣騰騰，完全以國政高度和總統級規格對待和檢驗侯的一切。

韋安強調，治安、兩岸、經貿、國防、能源等領域，侯友宜不斷被車輪戰拷問，最尖銳、敏感的問題都問到飽。不僅沒有被問倒和失分，反而讓他有機會，系統性的回應和解答。消除了外界對侯「國政不熟」的疑慮，尤其在兩岸關係方面，得分最多，也讓人民信任他是「和平推手」。

韋安直言，該被檢驗的點都已經被檢驗了，當侯友宜被國民黨提名，正式投入選戰後，無疑會成為「最耐打、又能打」的「超級侯選人」。現在的一些「小障礙」，將根本不足掛齒。