國民黨主席朱立倫11日首度證實，將於17日徵召國民黨2024總統參選人。前立委沈富雄斷言，百分之99.9999會是新北市長侯友宜，並認為朱立倫已對鴻海創辦人郭台銘仁至義盡，若最終還翻臉，台灣人民會對郭另眼相看，但是是負面的。

沈富雄昨(12)日在政論節目《少康戰情室》中認為，下周三國民黨徵召的人百分之99.9999會是侯友宜。沈富雄說朱立倫這次把國民黨總統初選操作到前所未有的層次，且郭已有4場造勢，「這是一個不對稱的選戰」。

針對國民黨下周三中常會將敲定2024總統參選人，沈富雄希望朱立倫能把大局掌握好，並認為若最終結果不是郭台銘，郭若翻臉，以後在台灣社會會活不下去。沈富雄強調，郭台銘雖然可能會用民調、私下運作等藉口翻臉，但他認為朱立倫已對郭仁至義盡，若郭因最終結果不是他而翻臉，台灣人民會對郭另眼相看，但是是負面的。

朱立倫日前證實將於17日徵召國民黨2024總統參選人，並強調與侯友宜及郭台銘都保持密切聯繫，「下星期非常重要，會推出最強參選人」。