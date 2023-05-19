侯友宜致電許淑華爭取支持，還請她幫忙「這件事」。

國民黨徵召新北市長侯友宜參選2024總統，侯友宜在出線後，致電給藍營縣市首長爭取支持。南投縣長許淑華說，她昨天確實有接獲侯市長的電話，希望未來大家可以多幫忙，並請她代為向議長何勝豐打個招呼，將來如果來到南投，一定會親自拜會議長何勝豐。

許淑華表示，侯市長的聲音聽起來已經有一點沙啞，應該是已經講了很多通電話，或參加很多大型活動演講，侯市長希望未來大家可以多幫忙，她也恭喜侯市長，並表達支持，侯市長請她代為向議長何勝豐打個招呼，將來如果來到南投，一定會親自拜會議長何勝豐，她也簡短給予加油。