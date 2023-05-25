民進黨立委陳歐珀因捲入im.B詐騙集團爭議宣布退選，民進黨廉政委員會僅針對陳歐珀無償使用曾耀鋒夫妻提供的車輛及服務處予以警告；對此，國民黨立委賴士葆批評，雷聲大雨點小的放水，形同打臉民進黨主席賴清德上任時所宣示以最高標準掃除黑金。

賴士葆表示，賴清德上任之後說最高道德標準，要掃除黑金，結果看到這麼離譜的行徑，跟詐騙集團的混在一起，居然只有警告，然後他不以為意，沒有講任何的話。

賴士葆指出，還有交通委員會考察的時候，主嫌在招待所裡杯酒言歡，賴清德竟然說是社會正常社交活動，他什麼標準啊？賴清德原來掃黑標準這麼低，未來競選標準和黑金離不開。

外傳國民黨智庫研商，新北市長侯友宜當選後恢復特偵組，賴士葆表示，非常贊成，這可能是侯友宜當選後，第一要務要做的，他是打黑英雄，才能約談、調查這些人；賴說，否則你看，陳歐珀一個立委都不敢動，廉政會只敢警告，不痛不癢，特偵組很重要。