總統府昨公布大法官被提名人選包括最高法院法官蔡彩貞、監察院祕書長朱富美、台大法律系教授陳忠五、前促轉會委員尤伯祥等4人。國民黨副發言人呂謦煒質疑，這四位提名人都是「綠友友」，民進黨現在不只行政、立法權通吃，還想拿下司法權，讓司法院變成民進黨開的，若大法官若成為民進黨黨意的傀儡、綠營禁衛軍，又如何期待之後的釋憲案能夠公平公正？

呂謦煒細數四人爭議，包括尤伯祥不僅公開贊成廢死，還曾在三一八學運攻佔行政院案中，擔任魏揚等被告的辯護人，甚至還曾用負面字詞，聲稱行政院是前行政院長江宜樺的「巢穴」。不僅如此，他還曾在民進黨屏東縣長初選時，陪同周春米前往登記，還擔任民進黨第二十屆仲裁委員，更曾和民進黨發言人謝佩芬等人一起召開記者會質疑新北市長侯友宜的博士學位。難道司法院將要成為民進黨的仲裁委員會？難道司法院將成為民進黨的「打侯部隊」？

國民黨副發言人呂謦煒。（呂謦煒提供）

呂謦煒表示，朱富美不僅曾任前民進黨行政院長張俊雄的辦公室主任，也是如今監察院長陳菊的祕書長，她還是現任檢察總長邢泰釗的太太，邢泰釗在馬政府時期就因對「三中案」的偵辦而遭質疑為了完成民進黨「讓馬英九卸任後不斷跑法院」的政治追殺而「辦藍不辦綠」，若夫妻同時擔任檢察總長及大法官，分別是法官體系與檢察體系的第一把交椅，這樣的司法還能公正嗎？

呂謦煒指出，陳忠五不僅在台大「卡管」案中，無視蔡英文政府與時任行政院長賴清德種種干預大學自治的倒行逆施作法，反而還公開呼籲台大應重啟校長遴選程序，此外他更曾在不當黨產委員會的研討會上甚至宣稱「靠不當取得財產運作的政黨沒理由保障其存續」，無視追討黨產有違憲疑慮、違反信賴保護和法律不溯及既往等種種原則，若他被提名大法官，可見未來只會繼續對民進黨不公不義的作為辯護，成為民進黨在大法官的棋子。

呂謦煒表示，蔡彩貞院長則曾經在舉辦廉政宣導活動時，邀請時任行政院政務委員唐鳳及其「機器人法官」擔任素人法官「遠端」審理案件，對行政權干預司法權絲毫不覺不妥，有失五權分立的基本法治理念，她若擔任大法官，又如何能夠拒絕來自行政權甚至是民進黨黨意的介入？

呂謦煒質疑，馬英九總統在下台前提名大法官時，民進黨人士曾多有質疑，如時任民進黨立委陳其邁曾抨擊「這是非常明顯的酬庸，還是利用馬即將下台前的最後一次提名，把大法官如此重要的職務當成獎品，吃相難看至極」、時任立委黃偉哲說「把提名權用到完、用到臭，感覺是讓人家覺得說，護航意味十足」等，現在民進黨上下卻鴉雀無聲，又是「綠能你不能」的雙重標準。