大陸國台辦發言人馬曉光答19日發布記者問，針對第76屆世界衛生大會註冊日期即將截止，台灣方面仍未收到邀請，他指出，對此立場是一貫、明確的，必須按照「一個中國」原則來處理，民進黨頑固堅持台獨分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，導致台灣參與世衛大會的政治基礎不復存在，這個局面完全是民進黨造成的。

他表示，台灣參與世衛組織技術 領域溝通合作管道充分暢通，獲取各種疫情防控資訊與支持的管道完全有效，民進黨當局所謂「國際防疫 體系缺口」的政治謊言不攻自破。

馬曉光表示，透過聯合國大會第2758號決議和 世界衛生大會第25.1號決議確認的根本原則。2009年至2016 年，在兩岸均堅持體現一個中國原則的「九二共識」基礎上，兩岸協商同意台灣以中華台北名義、觀察員身份參加世界衛生大會。這是在堅持「一個中國」原則前提下，在當時兩岸關係和平發展的大背景下作出的特殊安排。

馬曉光說，台灣同胞是骨肉天親，沒有誰比我們更關心他們的健康福祉。新冠肺炎疫情發生以來，大陸最先邀請台灣衛生專家赴湖北武漢考察，分享了數十份技術資料，專程通報大陸與世衛組織分 享病毒基因序列和獲取相關基因序列途徑的資訊。

截至2023年5月，已向台灣通報新冠肺炎疫情超過500次，包括在大陸確診的台灣居民資訊。過去一年，台灣醫療技術專家參加世衛組織技術活動 共計24 批。大陸方面還安排在陸台胞免費接種疫苗，截至2023年2月達到累計接種47.9萬劑次。