國民黨在17日宣布徵召新北市長侯友宜參選2024總統大選，國民黨桃園市議員凌濤今發文表示，在TVBS及三立的民調當中，前者侯友宜贏過民進黨總統參選人賴清德，後者侯友宜也僅輸賴清德0.6％，強調就像黨主席朱立倫一直強調，走對的路，提對的人，團結就能勝選。

凌濤表示，根據TVBS最新的總統大選民調結果，藍綠白三方競逐下，侯友宜支持度30％，賴清德支持度27％，柯文哲支持度23％；若若柯文哲未參選，在藍綠對決下，侯友宜更大贏11％，侯友宜支持度48％，賴清德支持度37％

凌濤指出，而綠營支持者相信的三立民調，藍綠白三方競逐下，侯友宜支持度29.2％，賴清德29.8％，柯文哲20.8％，可見侯賴甩柯，呈現拉鋸，賴僅嬴侯 0.6％。

凌濤強調，國民黨千萬不要被帶風向，不要被各種為了私利，分化藍營的「牛鬼蛇神」見縫插針，2024我們團結，就會贏，就像朱立倫一直強調，走對的路，提對的人，團結就能勝選。