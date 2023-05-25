緬甸華僑李國輝在2017年放火燒死9條人命，9死慘案震驚整個台灣社會，雖然一審、二審、更一審、更二審4度判死，但沒想到更三審改判無期徒刑，如今最高法院駁回上訴，讓李男確定逃過死刑；對此，新北市議員呂家愷批評副總統賴清德已經要參選下屆總統，卻對此事不聞不問，對比他昨（24）日才在黨內喊話要「立下最高標準」，相當諷刺。

呂家愷提到，賴清德昨日的言論話說的慷慨激昂，不僅提到「有權力的人要能夠以身作則、守住底線，價值才不會崩壞，更要立下最高標準回應社會期待」；沒想到在民進黨執政下的最高法院，做出這樣的判決，而賴清德身為執政者、身為黨主席，至今仍沒有任何相關發言，對比他昨日對黨內宣示，顯得格外諷刺。

他指出，當命案發生且涉嫌縱火的李男遭逮捕後，侯友宜早在2017年就已明確表態，認為這個社會，總要有些基本的底限，有些事情「就是不能做」，做了就要付出代價；他當時也對司法體系喊話，強調「九條人命！這一次，我等著看台灣的司法如何還給他們公道。」

呂家愷表示，李男犯後不僅不配合調查、審判，囂張態度讓家屬完全無法接受，也相當氣憤，如今在連續4次判死刑後，竟在最後一次判決逃死且上訴被駁回；呂家愷表示，受害者們不僅平白失去「活著的權利」，事後更沒有得到相對應的公道，他批評難道這就是民進黨口中的價值嗎？

呂家愷認為，民進黨執政長達8年，對於只會口號治國的政府，民眾早已感到無力。民進黨想要爭取人民信任，應該「實事求是、好好做事」來回應社會，不要只會靠華麗詞藻博取眼球。