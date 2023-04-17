女生打扮想耍小心機，豈料會得到反效果。一名女網友上網抱怨，自己與曖昧對象出門約會，刻意穿上短版背心展露身材，沒想到被嫌棄很色情，讓她感到難過，也好奇自己穿搭尺度是否正常，引起許多人抱不平，直呼快點放生對方。

一名女網友在Dcard發文表示，自己跟曖昧對象出門約會，穿著短版背心露出肩膀跟腰身，沒想到被曖昧男評論「這樣穿很色情又很婊子」，告誡以後不要這樣穿，不解只是想展現好身材給對方看，「不懂為什麼他覺得我這樣是婊子色情？」

貼文引起網友熱議，不少人都覺得莫名其妙，「建議放生，直接說人家很婊有夠沒禮貌欸」、「完全不會，這樣穿哪裡色情，都甚麼年代了」、「正常穿搭，對方佔有慾太強，應該會是恐怖情人，說得那麼難聽還要在一起嗎？」、「是沒那麼嚴重啦，露腰也見怪不怪了」。

不過也有網友緩頰說，「個人認為，不希望女友穿太露是一種關心的表現，擔心你被噁男騷擾。主要取決於男方的態度啦，看他是給建議還是強迫你這麼做」、「露到肚臍上面，我都覺得有點超過了」。