雪碧（右）、林彤進行炒飯PK。（池宗玲攝）

林彤（右）指導雪碧翻鍋炒飯。（池宗玲攝）

雪碧（左）炒飯後說還是比較喜歡炒飯運動。（池宗玲攝）

「性感教主」雪碧今（17日）與炒飯妹林彤合體，進行炒飯PK，吸引近百位粉絲到場支持。雪碧今穿緊身背心露出下半球，相當性感，她火藥味十足的大喊：「我想說你們常看上半球讓你們看看下半球，我就是露奶怎樣，她身材沒我好，靠麻婆豆腐比我辣而已，哪裡比我正，去死啦！誰給妳的信心。我要做男人最愛的炒飯」。會挑戰這樣穿搭嗎？林彤害羞的說不敢，表示2人算是不一樣路線。

雪碧在林彤的指導下學習翻鍋技巧，事後受訪表示還是喜歡運動的炒飯，「能留很多汗的炒飯我更喜歡，雖然妳說抓住男人的心就是要先抓住他們的胃，但我抓住的是身體」。

雪碧之前嗆林彤是路人臉，雙方火藥味十足，今罕見合體，雪碧依舊嗆辣，「第一次看到蠻不開心，她像小白兔，我在旁邊很像獅子會吃掉她」，林彤不甘示弱的說她看到雪碧也很不開心，竟然上下半球都露，「我剛還去看有沒有衣服可以拼」，雪碧再回嗆：「妳拼不過啦」。

林彤透露近期工作增加，的確變得忙碌，「客戶很常叫錯名字，叫成林襄、林莎的都有」，雪碧虧說長相差這麼多怎麼可能認錯。有因為被認錯意外得到工作機會？林彤坦言有，「因為林襄價碼比較高，我會主持還會煮飯，CP值還是很高」。

林彤說昨天有在展場遇到拿現金、金戒指，不禮貌暗示想要包養她的人，曾被摸屁股、摳手指頭的雪碧，今也教她如何面對騷擾，「我有很多生意，我都會先問客人要不要買包，先做好朋友，幹嘛包養。」她說只要有時間，都會回不禮貌的訊息，「可以說先來買包，是真的包包，不是這個鮑耶」。2人也預告之後還將合體，有機會將炒飯內容帶到電視的實境節目。