「登山女神」曾格爾日前曬出已婚富商陳男的筆錄，強調在對話中提醒她該吃的藥是胃藥，也曬出陳男披露兩人在房內的行為，指兩人都圍了毛巾，陳男碰觸曾格爾的肩膀、腰、胸部，「她（曾格爾）的手也有順勢碰到我（陳男）的生殖器那邊」，引來美女律師李怡貞吐槽：「哪個正宮遇到不吐血的」。

美女律師李怡貞稍早轉發曾格爾在臉書分享的筆錄截圖，陳男被問進房做了什麼事？他回答大概是7時10分Check in，管家向他們介紹設施後，曾格爾就說要去泡溫泉，陳男則在客廳喝酒，飯店後來打來提醒可以吃東西了，陳男本來想延後，但工作人員說不行，食物會涼掉，陳男便改問可否改為7時45分。

李怡貞發文。（圖／翻攝自女人大律師李怡貞臉書）

陳男說，後來他到房間的戶外溫泉池，見到曾格爾有圍大毛巾，陳男也圍了小毛巾，兩人抽了雪茄，彼此有些肢體接觸，但都有圍毛巾。見此，李怡貞說見到這份筆錄，可見曾格爾只為了要證明真的沒有發生關係，只有摸到胸部和生殖器附近，但她覺得曬出這份證明反而更糟。

李怡貞說：「我是覺得法官真的要考量如此囂張濫用司法程序的毫無悔意還帶壞社會風氣的被告，到時候賠償金真的要判高一點，以儆效尤。這種侵權人誰受得了啦？？？那（哪）個正宮遇到不吐血的？？？」而對此事件，李怡貞也提出疑問：「請問，哪一個老婆可以接受老公提醒異性朋友要記得吃藥的？」，並問：「若是單純提醒吃胃藥防護，這個訊息為何要提醒記得刪掉？」引來網上熱烈討論。

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