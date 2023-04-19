「登山女神」曾格爾日前因與已婚陳姓富商過從甚密，被岳姓正宮提告，曾格爾日前引用陳男在法庭上的說法，表示陳男所說的：「昨晚沒防護，記得買藥吃喔」，指的是胃藥，沒想到陳男昨(18日)晚間一改說法，承認「罔顧已婚人夫、人父之身分，犯了不該犯且無法原諒的錯誤」，第一時間有網友到曾格爾的臉書詢問此事，她回應對陳男的怨懟，接著刪文，並再回應：「沒有的事為什麼要承認？換作是你你願意嗎？」

岳姓正宮先前在臉書分享丈夫和曾格爾的對話紀錄，可見陳男表示：「昨晚沒防護，記得買藥吃喔......在處理中」，曾格爾立刻提醒他：「要刪這個訊息喔」，陳男說：「知道」。隨後有網友去問曾格爾對話中提及的是什麼藥？她表示，引述陳男在法院的證詞，所指的是胃藥。

曾格爾回應網友。（圖／翻攝自曾格爾 Grace Tseng臉書）

昨陳男態度大轉，發聲明對家人致歉，並說：「本人陳坤保於去年出於一片善意，應曾格爾小姐之央求，協助其登山募款。但雙方互動之後，逐漸產生情愫，加上對方主動邀我到三二行館住宿，我一時意亂情迷而和對方有了訂房之約，並且在三二行館與曾小姐一起泡湯、也確實有肢體上的親密接觸，而罔顧已婚人夫、人父之身分，犯了不該犯且無法原諒的錯誤，不但帶給社會不良觀感，也深深傷害了與我共度將近三十年婚姻的妻子和家人。」

曾格爾強調沒有做的事為何要承認。（圖／翻攝自曾格爾 Grace Tseng臉書）

對此，有網友到曾格爾公開的資料回應：「可是男方剛發聲明了」，曾格爾回：「再多的解釋也抵不過法院書記官所記載他所陳述的證詞！對於我與岳的傷害既成，怎不敢對外公佈是他主動邀約呢？保全家庭一貫的方法，能不能像個男人出來承擔」，有人問她為何不認錯？她強調：「沒有的事為什麼要承認？」先前有人質疑她的登山紀錄，她表示如果有人可以拿出造假證據，願意給出10萬台幣，網友問她是否已經有人挑戰？她回應：「沒有」。