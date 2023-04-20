吳姓密醫被控在前年假借幫一名人妻觸診，要她解開內衣讓他以手指戳揉壓乳房，被訴猥褻部分，吳男一審被判刑6月，但二審認為，只有被害人證述欠缺其他證據，改判無罪，違反醫師法部分仍判6月。可上訴。

吳男在2018年起在住處假傳統整復之名，對外為不特定民眾從事問診、把脈、身體檢查及開立藥物等醫療行為，並收取每次300元至1000元不等之報酬，一名女子為調理婦科等病症，而在2021年間前來應診。

吳男要求她將上衣向上掀後，以3、4隻手指持續戳揉壓她乳頭外側乳房部位多次，後來又藉詞她內衣有礙診查，而要求她解開內衣，反持續以3、4隻手指對她乳頭外側乳房處戳揉壓並繞圈，嗣又隨意將手掌平放她胸腔，另一手握拳敲扣數下後罷手。

新北地方法院一審依違反醫師法將吳男判刑6月徒刑，併科罰金30萬元，利用機會為猥褻之行為判刑處有期徒刑6月，可易科罰金；上訴後，高院二審認定，猥褻部分主要只有被害人之證述，欠缺其他補強證據佐證，判決無罪，違反醫師法部分駁回上訴，仍判刑6月、罰金30萬元。