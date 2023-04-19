桃園一名人夫借用妻子的平版電腦供孩子上課，卻意外在相簿中發現妻子出軌，對象還是在醫院認識的女護理師同事，崩潰向2人提告求償60萬元；人妻挨告後辯稱2人只是「親密的閨蜜」，不過法官不採信其說詞，認為2人侵害人夫配偶權，須連帶賠償12萬元。

據判決書指出，人夫主張與妻子於2013年11月結婚，育有2子，怎料妻子在職場上認識小羽（化名），並於婚姻存續中與對方交往，期間2人有牽手、親吻、一同出遊等親密行為，2人行為已共同侵害他的配偶權，致其精神上受有痛苦，因此崩潰向2人提告求償60萬元。

法庭審理時，人妻辯稱丈夫所提出之照片，是未經她的授權擅自輸入平版電腦之密碼，閱覽並翻拍與她手機同步之雲端相簿照片，已侵害她的人格權及隱私權，不得作為證據；且她與小羽是因工作認識並成為摯友，以親密暱稱互稱、牽手、親吻等行為，均屬女性密友間之表達極度友好之舉動，2人亦未發生性行為，並未達破壞婚姻關係忠誠義務。

法官勘驗人夫提出之照片，發現2人間多次嘴對嘴親吻，且親吻之照片上更註記有「老公我愛你」等文字，顯非單純同性間之友誼所得比擬；至於人妻指控平版電腦僅授權供子女教育範圍內使用，但就此部分並未提出任何證據佐證，因此不採信其說詞，認為2人已共同不法侵害人夫配偶權，須連帶賠償12萬元。