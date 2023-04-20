觀光餐旅大缺工，老爺酒店集團鼓勵「壯世代」重返職場，推出全新概念職缺「壯幫手」，以招聘友善、工作友善、環境友善、生活友善、對待友善等五大指標作為方向，將橫跨各項職缺的工作內容拆解後，盤點出適合壯世代特性的項目，經職務再設計，重組成合乎中高齡體能、彈性工時、簡單易學的工作選項，創觀光飯店業先例。

「壯幫手」可自由選擇擅長的工作項目，再依照體能和家庭狀況排班，搭配出高彈性、高適配性工作組合。老爺酒店集團執行長沈方正表示，目前集團內9成以上職缺皆歡迎壯世代加入。

沈方正說，「壯幫手」打破一般職缺需對應固定工作項目的刻板印象，將橫跨各項職缺的工作內容拆解後，經職務再設計，組合成更符合中高齡體能、彈性工時、簡易學習的工作選項。以餐飲服務員為例，原先採單人完成所有服務流程，包含餐具擺盤、帶位點餐、上菜介紹、桌邊服務、收盤倒水、結帳買單、清潔桌面等，工作內容複雜且耗體力。經職務再設計後，拆解出適合壯世代且重複高、簡單、可獨立完成的項目，如餐具擺放、引導帶位、收盤倒水、清理桌面等，不僅壯世代容易上手，也讓年輕夥伴能專注處理複雜工作，達到青壯互補、相互合作效果。

除重新調配職務內容外，更提供彈性工時選擇，例如礁溪老爺餐飲服務提供06:30～10:30、07:00～11:00及07:30～11:30三種班別，房務清潔也提供10:30～14:30、11:00～15:00 及11:30～15:30三個時段。「壯幫手」可挑選自己擅長的工作選項進行搭配，再依照體能和家庭狀況選擇可上班時段，例如一周安排上班3日，上午3小時餐廳引導帶位，下午3小時房務備品清理，不再限制於固定職務及固定上班時數，讓壯世代排班更具彈性。

針對職場安全，老爺酒店集團也與104高年級50+合作，於職務再設計時，邀請物理治療師針對工作項目一一視察評估，提供改善建議。例如，將工作過程中的搬運重量、抬舉高度或角度進行分級，依照級別搭配推車或護具予以輔助，營造更友善的中高齡環境。

為幫助壯世代更快速融入，老爺酒店針對壯幫手入職員工將配對1位專屬輔導員，提供工作教學外，也協助解決工作或同事間問題。針對飯店內部，從管理層、用人主管到基層員工則是必須進修不同主題課程，包含「人口結構趨勢」及「中高齡友善企業指標」解析、「招募中高齡招募技巧」、「如何打造友善的職場團隊」、「職務設計實例分享」等，期望從策略面串連營運現場，齊心打造中高齡友善職場。

沈方正表示，老爺酒店壯幫手不僅享有三節獎金、員工旅遊、集團員工免費住宿、語言學習津貼、員工體檢、護理師諮詢、免費供餐、生日禮券等福利，酒店還會不定期推出品酒課、手機拍照課、美姿美儀課、筋骨紓壓課、語文進修、餐飲銷售技巧、展覽導覽等多元課程，藉此豐富壯世代職場體驗及新知。

目前老爺酒店集團9成以上職缺皆歡迎壯世代投遞履歷，求職者可透過老爺酒店集團官網、104人力銀行老爺酒店職缺、104人力銀行高年級50+工作媒合等管道，搜尋老爺酒店徵才資訊與職缺，歡迎全年齡人才加入老爺，一起共好！