新北市勞工局今年全國首創開辦「中高齡者及高齡者友善職場認證」計畫，讓企業單位了解認證評核項目及申請流程，今(11)日下午在三重勞工中心多功能集會廳辦理首場說明會；新北勞工局表示，新北市率先全國成立「婦女及中高齡者職場續航中心」及「銀髮人才服務據點」，促進企業成為更有溫度、更有生產力的友善職場

說明會特邀政治大學勞工研究所學者主講認證指標相關案例解析，讓與會企業單位透過相關實務案例解析，更加清楚了解認證指標於實務現場運用狀況。

新北勞工局副局長陳淑貞表示，新北市除了領先全國成立「婦女及中高齡者職場續航中心」及「銀髮人才服務據點」，助企業建置「照顧不離職」顧家好措施外，為進一步延伸企業輔導的成果，支持並引導企業，讓達到退休年齡的中高齡及高齡員工能夠在職場續航，今年規劃推動「新北市中高齡者及高齡者友善職場認證」，以社會倡議與獎勵的形式，鼓勵新北在地企業加入，並共創中高齡者及高齡者友善職場環境。

就業服務處表示，凡設於新北市且依公司法或商業登記法登記設立的私立機構、事業單位，或於本市設有據點者，皆可報名友善職場認證，報名期限至6月12日止；其餘三場說明會將在本月19日、24日及26日分別於中和區公所、新莊區公所及板橋區公所禮堂辦理，歡迎各企業單位踴躍報名參加，爭取認證增加企業曝光度，形象再加分。