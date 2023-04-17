響應世界地球日，呼應全球低碳飲食潮流，統一超從本業持續精進永續作法，整合產、官、學各方資源將ESG議題融入日常營運，7-ELEVEN攜手環保署、農糧署、地方政府、供應商以「擴大低碳餐飲」、「促進循環經濟」兩大面向著手，領先與農糧署、國立屏東科技大學合作將本土生產的「低碳植米」商業化，推出超商首顆「低碳植米飯糰」，自4月19日起上架販售，預計可帶動相關類別業績成長至少1成以上。

統一超表示，「低碳植米」米種為產銷履歷認證的台南11號，將運用在人氣商品「石安牧場溏心蛋飯糰」、與農糧署合作首屆台灣天糰爭霸戰競賽中的冠軍飯糰「海瑞摃丸韓式炒飯飯糰」兩款商品，7-ELEVEN也積極以綠「食」力支持本土農漁蔬果，與農糧署攜手合作穩定採購在地農產品、優先選用具環保減碳標章的原物料，更是在地米使用量最高的超商業者，去年使用量高達約18,000公噸。

7-ELEVEN與地方政府共同發揮影響力，與新北市政府合作於新北市門市打造「永續循環標竿店」，是首間同時集結「高效智慧回收機」、「OPEN iECO循環杯機」並專區販售寶特瓶回收再製品的門市，讓消費者在單一門市就能參與多項永續行動，未來也將複製至其他地區。

統一超表示，「高效智慧回收機」可回收PET寶特瓶、乾電池，「OPEN iECO循環杯機」為統一集團斥資逾千萬元自建永續循環系統。「OPEN iECO循環杯機」上線至今已有超過萬人體驗，為讓消費者能安心並主動選擇重複借用循環杯，除了每月1號提供自帶杯現省7元優惠、更率通路之先取得環保署「循環(外借)杯良好服務標誌」標誌，也積極擴大據點提升借還便利性，更於2022年底優於法規導入全台500間7-ELEVEN門市，預計2023年可達千店目標。