婆家、娘家感情真好！有名人妻表示，某日婆婆提出要帶孫女的工作，要她和老公趁好天氣出門走走，不料，下午卻收到LINE訊息，要她回娘家一趟，當她一回到娘家看見公婆車子停在院子，便帶著忐忑不安心情進門，沒想到，看到「溫馨一幕」，讓她不禁開心直呼「我婆婆也太可愛了啦」。

一名人妻在「匿名公社」投稿，她提到當天因為婆婆說「天氣很好」，希望老公帶她出門走走，而婆婆會幫忙帶孫女，於是夫妻倆賺到1日清幽，前往大屯山玩，不料，「下午收到娘家媽媽傳LINE，要她等等回娘家一趟」，人妻一到娘家，驚見院子停著公婆的休旅車，帶著忐忑不安的心情衝了進去，進門突然看到「日個老人家開心的圍著孫女打轉」。

原來中午時婆婆餵完飯後，在陪孩子玩時，突然看見孫女「站起來走了好幾步」，便興奮的打給親家母，「說要給對方看一個東西」，於是2老便開車前往媳婦娘家。

人妻表示，媽媽也嚇到在門口等，雖然婆家離娘媽家大概20分車程，但聽說公婆不到15分就到了，一到後就抱著孫女直衝客廳，並且展示孫女走了大概5步，4個老人家便瞬間歡呼！

人妻坦言「開心也無奈」，開心「公婆怎麼這麼可愛啦，又不是什麼大事」，但沒有第一眼看到寶貝女兒學會走路，感到有些小遺憾。

網友見到婆家與娘家相處融洽情景，也非常羨慕表示「這樣的公婆真的超溫馨可愛的」、「好好喔，超羨慕的」、「這樣的公婆挺好的」、「好可愛的畫面」、「好溫馨有愛」、「很難得的婆婆」、「兩家人都很有愛耶，也恭喜妳家寶貝會走路囉」、「親家間感情這麼好很稀奇，但好羨慕喔！恭喜妳女兒會走了」。