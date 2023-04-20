祖先牌位不拜了，千萬不可隨意丟包！資深禮儀師洪于婷表示，曾遇過一名女子因丈夫過世不想繼續拜他們家祖先，竟把祖先牌位用報紙、紙箱包裝，就放在婆婆家門口；她事後每天夢到被一位老人打，起床甚至發現身上有瘀青，原來祖先牌位被當回收丟了，婆婆根本不知道。

洪于婷在《震震有詞》節目中分享案例，這戶家庭的先生是家中獨子，和太太育有一子，太太在先生過世後有了第2春，不想繼續拜他們家祖先，聽信鄰居的建議，將祖先牌位用報紙包一包、裝入紙箱，直接放在婆婆家門口。

洪于婷說，由於她們婆媳關係不好，女子也沒確認婆婆有沒有收到祖先牌位；不久後她開始做惡夢，每天都夢到一位髒髒的老人打她，原本以為只是單純作夢，不過詭異的是身上竟出現瘀青。另外，她的小孩也在學校跌倒摔斷手，她才驚覺大事不妙。

女子事後打電話詢問婆婆有沒有收到祖先牌位，婆婆表示當時人在南部，回家也沒看到，詢問鄰居才發現被當紙類回收收走。洪于婷替她請了老師處理，老師建議她重新設回祖先牌位繼續拜，否則祖先有需求，只能用這種方式告知。

民俗專家謝沅瑾直言，每個靈都不同，就像人一樣，有的力量大，有的心地善良，如果遇到比較凶的，就可能會有這種狀況。

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