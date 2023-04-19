抗癌成功的朱芯儀，近日在衛視中文台《一袋女王》分享「娘家到底有多挺自己」的故事，她說因為她很在意家裡的布置，尤其一定要趁農曆除夕前挑選納財日放上新鮮桃花。不巧，今年農曆年前，朱芯儀因為生病要在小年夜那天住院化療，無法親自張羅處理，讓她相當不安。

她在住院前跟媽媽談及這件事，還抱怨說去了幾次市場，都挑不到枝骨粗大而且含苞待放的漂亮桃花。沒想到媽媽就此放在心上，去市場的時候幫忙拍了幾株桃花照片傳給朱芯儀看，但都被打槍。從事金融業的媽媽為了讓她放心治病，在年前最忙的時候，特別請半天假殺去花市，每間店家都邊挑邊拍，幫買之餘還送到家佈置，多虧媽媽的幫忙，讓朱芯儀回家時看到開得飽滿漂亮的桃花，內心相當開心及感恩。除了有媽媽幫忙買桃花，妹妹則陪她住院，婆婆幫她顧小孩，多虧娘家跟婆家的幫忙她才能安心治療。

林佳儀。（衛視中文台提供）

此外，林佳儀說20年前首次開店，雖然抓了100多萬的開店費用，但店面裝潢估價單卻爆表，嘗試砍價卻被對方用已經很便宜強硬回絕，林佳儀只好回娘家請水電工爸爸幫忙，爸爸出馬溝通，還說如果價格不行可以自己找工班做，對方一看林佳儀爸爸是行家，立刻給了折扣，當場省了快20萬，幫了林佳儀大忙。