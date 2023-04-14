本土天團玖壹壹將於本周六在小巨蛋開唱，睽違5年再度攻蛋備受歌迷期待，未料成員春風昨（13日）突在Instagram發文，悲訴「來世見了」，原來為春風的結拜二哥、林姓男子去世。據悉，林男12日晚間前往南投妻子娘家，疑與妻子發生爭執，當妻子面前舉槍轟頭身亡，至於林氏夫妻吵架內容、為何選擇自轟、槍枝來源仍待警方調查釐清。

春風昨（13日）在Instagram發出一張黑白照，悲訴「以前都是你在照顧我，現在我能幫你照顧你兒女的，來世見了二哥」，據了解，文中的二哥是春風的「結拜兄弟」林姓男子，而貼文曝光後，團員健志、洋蔥也在留言區安慰，春風的眾好友們也陸續致意。

據悉，41歲林男疑因妻子負氣跑回南投娘家，12日深夜開車前往岳家找妻子，兩人在門口起爭執，他盛怒下當著妻子的面，拿出預備的槍枝朝自己開槍後倒地，警方獲報後趕抵現場將林男送醫急救，13日凌晨宣告不治，而林妻事發後情緒不穩定，無法製作筆錄，有關林氏夫妻吵架內容、為何選擇自轟、槍枝來源仍有待釐清。

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